Pure ETCR è il primo campionato Mondiale di turismo elettrico in esclusiva su Eurosport

Si chiama Pure ETCR ed è il primo Campionato Mondiale di Turismo Elettrico promosso da Eurosport Events in collaborazione con WTCR, FIA World Touring Cup e FIM Endurance World Championship per esprimere il massimo potenziale dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Pure ETCR unisce lo spirito della pista e le auto turismo più potenti al mondo per una serie di corse “elettrizzanti” capaci di entusiasmare gli appassionati di motori e offrire alle case automobilistiche una vetrina perfetta per il nuovo mercato della mobilità elettrica.

Touring Car rivoluzionarie da 500 kw e protagoniste di un nuovissimo format elettrico con regole tattiche di risparmio energetico e i piloti impegnati in tre turni eliminatori (Battle 1, Battle 2 e Battle 3) di manche brevi e combattute ruota a ruota prima delle Finals: corse che avranno una struttura simile a quella dei RallyCross senza qualifiche in senso stretto.

Pure ETCR è una categoria nascente del motorsport con 6 produttori già pronti a schierare in griglia le loro vetture elettriche, che avranno a disposizione due tipologie di stazioni di ricarica rapida in corrente continua, con colonnine trasportabili montate su ruote e in grado di ricaricare le auto in meno di un’ora. Goodyear sarà invece il partner tecnico del Campionato ETCR e tutte le vetture disporranno di pneumatici adatti sia all'asciutto che al bagnato e progettati nello specifico per supportare la maggiore coppia dei motori elettrici.

Eurosport Events ha già presentato alcuni eventi di lancio e a partire dal Goodwood Festival of Speed ​​del 9/12 luglio (Time Trial ) passando per Salisburgo (24/26 luglio), Copenaghen (1/2 agosto), l’Inje Speedium in Sud Corea (16/18 ottobre) e un ultimo grande showcase promozionale previsto durante la 24 ore di Daytona a gennaio 2021.

Il Campionato Mondiale ETCR debutterà nel 2021 con un calendario di 8 corse che diventeranno almeno 10 nel 2022. Alcuni appuntamenti Pure ETCR saranno concomitanti altri campionati motorsport per una migliore promozione. Contestualmente, gli organizzatori hanno aperto un dialogo con la FIA per ottenere il riconoscimento ufficiale di International Series.