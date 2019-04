Néstor Girolami centra all'ultimo tentativo la prima DHL Position nella WTCR Race of Hungary.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha piazzato la sua Honda Civic Type R TCR davanti a tutti con il tempo di 1'52"586 conquistando il primato per Gara 1 di oggi e battendo per 0"171 Yvan Muller, in una classifica cortissima che ha visto i primi 18 racchiusi in 1".



“Complimenti a tutti - ha detto Girolami, che ieri era primo dopo le FP1 - Il team ha fatto un grande lavoro in questo weekend, avevo il passo per centrare la pole position, ma ho perso un giro per via dei track limits. L'ultimo invece è stato fantastico.”



Muller ha aggiunto: "Purtroppo non è stato abbastanza, ero veloce, ma non sono riuscito a migliorare".



Terzo Esteban Guerrieri con l'altra Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, anche lui alle prese coi track limit come molti altri colleghi: "Il mio ingegnere era un po' stressato e mi ha detto centinaia di volte di fare attenzione ai track limits, ma non è semplice quando combatti sul filo dei decimi".



Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) chiude quarto davanti alla coppia di Cyan Performance Lynk & Co, Yann Ehrlacher e Thed Björk.



Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) chiude settimo con la propria Golf GTI TCR davanti a Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport), Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport).



Undicesimo Daniel Haglöf con la Cupra della PWR Racing seguito da Mehdi Bennani, l'idolo locale Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini ed Andy Priaulx.



Gara 1 della WTCR Race of Hungary scatterà alle 15;15.

The post Qualifiche 1: Girolami centra la prima DHL Pole Position appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.