Qualifiche: Guerrieri conquista la DHL Pole Position

Esteban Guerrieri ha conquistato la sua prima DHL Pole Position per Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Marrakech.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha piazzato la sua Honda Civic Type R TCR davanti a 6 macchine di marchi diversi racchiusi in appena 0"3.



“Sono felicissimo per il team, speravo in qualifiche come queste, sono riuscito a fare un bel giro e poi attendere ai box - ha commentato l'argentino - Non mi ricordo l'ultima volta che ero riuscito a fare ciò. Il sole forse ha scaldato troppo la pista per migliorare il tempo. E' un grande inizio e ora debbo partire bene e gestire la gara, dato che attorno a me ci sarà bagarre".



In casa Cyan Racing le Lynk & Co di Yvan Muller e Thed Björk hanno chiuso al secondo e terzo posto, ma sulla 03 TCR del francese ci sono stati problemi al motore dopo aver colpito il cordolo della curva 4 che gli ha procurato una perdita d'olio. Per lui c'è il rischio di cambio motore.



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) porta la sua Honda al quarto posto davanti ad Andy Priaulx con la terza Lynk & Co 03 TCR, poi c'è Gabriele Tarquini sesto alle prese anche lui con qualche guaio alla Hyundai i30 N della BRC, mentre Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) è settimo e migliore delle RS 3 LMS.



A completare la Top10 della #WTCR2019SUPERGRID abbiamo Tiago Monteiro (KCMG - Honda Civic Type R TCR), Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) e Daniel Haglöf (Cupra - PWR Racing).



In casa SLR le VW hanno sofferto, con Rob Huff 16°. Ma Qinghua è 22° con la Alfa Romeo Giulietta del Team Mulsanne, ed entrambi hanno avuto forature.



Gara 1 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco scatterà alle 16;50 locali.

