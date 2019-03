Quarto posto per Monteiro in Germania

Tiago Monteiro ha portato a termine la gara del VLN Endurance Championship al Nürburgring Nordschleife centrando un quarto posto.

In attesa di tornare in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, il portoghese è salito sulla Honda Civic Type R TCR per prendere parte alla 65a ADAC Westfalenfahrt.



“E' stato un buon allenamento e una bella occasione per tornare in pista, sono molto grato ad Honda Germany per avermela concessa - Ho fatto alcuni giri con la macchina che guiderò nel WTCR. Era molto importante per me farlo, soprattutto su una pista del genere che è molto impegnativa. E' un risultato positivo, abbiamo avuto alcuni problemini, ma non importa. Ora andrò a Barcellona per il lancio del WTCR 2019 e iniziare il lavoro con la KCMG".



Monteiro ha condiviso la macchina con Dominik Fugel, Mike Halder e Markus Östreich sulla pista di 25,378km che sarà teatro della WTCR Race of Germany in giugno.



In azione c'erano anche Benjamin Leuchter con la Volkswagen Golf GTI TCR della Max Kruse Racing e Tom Coronel in Classe SP9-Pro.

