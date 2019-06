Quintetto Audi in azione in Germania

Nella WTCR Race of Germany saranno cinque le Audi in pista, con Frédéric Vervisch ansioso di ripetere i bei risultati ottenuti sul Nürburgring Nordschleife l'anno scorso.

Il belga fra l'altro è l'unico dei Quattro Anelli ad aver vinto nella stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO fino ad oggi e per di più sarà al via della ADAC TOTAL 24h-Rennen.



“Nel 2018 la nostra macchina fu molto veloce qui, sul dritto era rapidissima e in condizioni di asciutto era molto forte, spero che in generale le RS 3 LMS vadano bene - ha detto il pilota della Comtoyou - Ripensando a questa stagione, un buon risultato ci serve, per cui speriamo in bene e che non piova, perché non ho esperienza sul bagnato qui".



Gli altri armati di Audi sono il suo compagno di squadra Niels Langeveld, poi Gordon Shedden e Jean-Karl Vernay con quelle del Leopard Racing Team Audi Sport e la wildcard Antti Buri al volante dell'Audi RS 3 LMS griffata AS Motorsport.

