Kevin Ceccon ha centrato il secondo posto in Malesia e il quinto podio stagionale nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, annunciando di voler restare anche nel 2020.

La piazza d'onore conquistata dal bergamasco in Gara 3 della WTCR Race of Malaysia conferma quanto di buono sa fare nella massima categoria turismo.



"Sono salito sul podio in Gara 3 in condizioni veramente durissime e non sapevamo cosa fare con la macchina - spiega il pilota del Team Mulsanne - Penso che siamo riusciti a completare un bel lavoro, non posso lamentarmi. Sono nel WTCR da un anno e mezzo e voglio dedicare tutti i podi al team. Quest'anno sono stati cinque, più quello di Suzuka che ci hanno tolto, ma potete scegliere voi se considerarlo o no!"



"Penso sia il momento di essere anche un po' egoisti, ho dimostrato che sono uno veloce in tutte le situazioni, capace di salire sul podio anche sotto la pioggia, sull'asciutto o in condizioni mutevoli. Credo che dovrei essere ancora nel WTCR il prossimo anno, quindi spero di trovare un sedile per il 2020".

The post Quinto podio per Ceccon, che pensa al futuro appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.