RaceAtHome: Banki subito velocissimo in Esports WTCR

Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) è stato il più rapido delle pre-qualifiche che hanno aperto il secondo evento di Esports WTCR al quale prendono parte anche i piloti reali del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Lo slovacco ha firmato il 2'07"609 lungo lo Slovakia Ring con la sua CUPRA TCR precedendo per soli 0"015 Emre Cihan (Honda Civic Type R TCR) e lo spagnolo Néstor Garcia (Red Bull Racing Esports / Honda).



Gergo Baldi, leader della serie leader, è quarto con la sua nuova Honda griffata M1RA Esports, seguito da Jack Keithley e Kuba Brzezinski (Williams Esports / Lynk & Co 03 TCR), mentre Alexander Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co 03 TCR) chiude settimo.



Brzezinski proprio allo Slovakia Ring aveva ottenuto la sua prima vittoria nel campionato virtuale di Race Room l'anno scorso, andando poi a vincere la finalissima di Kuala Lumpur a dicembre.



Zoltán Csuti, che ha vinto Gara 2 dell'Hungaroring, va a completare la Top10 assieme a Dávid Nagy e Moritz Löhner (Williams Esports / CUPRA).



Cliccate qui per vedere la classifica delle pre-qualifiche.



La diretta inizia stasera dalle 19;30 su Facebook e YouTube.

