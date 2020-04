RACEATHOME: c’è anche Tassi per la gara di casa di Esports WTCR.

Anche Attila Tassi è fra i piloti del WTCR – FIA World Touring Car che prenderanno parte all'evento di Esports WTCR.

Il 20enne della Honda non si vuole perdere il round che si terrà a casa sua sul tracciato dell'Hungaroring.



“E' bello che si cominci dal circuito di casa mia, dato che non potremo andarci veramente col WTCR, però sarò al volante della mia Honda 2019 - spiega Tassi - Sinceramente non so cosa aspettarmi, la cosa più importante non è tanto il risultato, quanto divertirsi. Il sistema di RaceRoom e la preparazione è chiaramente diverso, ma penso che per ora sia una grande idea correre così, dando ai fan modo di divertirsi in questo periodo assieme a tutti gli altri piloti Honda".

