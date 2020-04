RACEATHOME: Ceccon, un occhio sulla finale di Kuala Lumpur

Kevin Ceccon si è fatto un’idea del valore di chi corre le gare virtuali di Esports WTCR lo scorso anno vedendo la finalissima di Kuala Lumpur.

“Sono molto più veloci di noi e sarà molto dura perché sono dei professionisti e noi non abbiamo l’equipaggiamento per fronteggiarli, seppur al momento sia in casa mia in Italia", ha detto il bergamasco.



"In Malesia ho visto l’anno scorso quanto siano forti e preparati mentalmente, per noi è ottimo poterlo fare perché ci consentirà di allenarci e presentarci pronti al via della stagione. Si tratta di un’ora e mezza di altissimo livello e stress emotivo”.

