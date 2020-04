RACEATHOME: Ehrlacher e la pressione di Esports WTCR

Yann Ehrlacher non vede l'ora di cominciare la stagione di Esports WTCR che prenderà il via domenica sera.

Confermato come pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup alla Cyan Racing Lynk & Co assieme allo zio Yvan Muller, il francese si sta preparando per la gara virtuale dell'Hungaroring di questo weekend.



“Guidare al simulatore mi tiene pronto per quando lo farò di nuovo realmente - dice il 23enne - Mi alleno e lo prendo come una corsa vera perché ho bisogno di pressione e stress. Farò tutti gli eventi di Esports WTCR proprio per questo e spero di essere al vertice".

