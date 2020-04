RACEATHOME: Ehrlacher il migliore dei piloti “reali” di Esports WTCR

Yann Ehrlacher è stato il migliore dei piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che ieri sera hanno preso parte al primo evento di Esports WTCR.

11 concorrenti della massima serie turismo sono stati protagonisti delle gare dell'Hungaroring organizzate per promuovere la campagna #RaceAtHome in periodo di pandemia di coronavirus.



Nessuno di loro ha avuto modo di allenarsi così tanto come i professionisti delle gare virtuali, tant'è che la differenza sui tempi si è vista; in tutti i casi, hanno dato un contributo notevole nel ravvivare la serata organizzata da RaceRoom col supporto di TrackTime, TAG Heuer e KW Suspensions.



Ehrlacher, pilota della Cyan Racing Lynk & Co, ha guidato la sua 03 TCR finendo Gara 2 17° davanti a Mat'o Homola (Hyundai i30 N TCR), che in Gara 1 era stato il più bravo terminando 18°.



"Un grande evento ieri sera, complimenti a tutti i giocatori virtuali che sono stati incredibilmente veloci", ha scritto il francese su Facebook.



Sul podio di Gara 2 si è piazzato anche Mikel Azcona (CUPRA TCR), che ha battuto Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR), Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR). In Gara 1, Esteban Guerrieri è giunto secondo, prima di essere messo K.O. in Gara 2 da una collisione multipla.



Terzo posto nel primo round per Niels Langeveld (Audi RS 3 LMS), con Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) e Monteiro a completare la Top5.



Cliccate qui per vedere i risultati completi: https://simresults.net/200406-Tp0



Foto: Facebook.com/cyanracing

