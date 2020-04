RACEATHOME: Eurosport Events promuove la eSports WTCR Series

Dopo il grande successo del primo evento di Esports WTCR sul circuito di Hungaroring, Eurosport Events, promoter del campionato FIA World Touring Car Cup e partner di lunga durata di Race Room, presenta i prossimi Gran Premi virtuali in attesa del Mondiale 2020 rinviato per la pandemia di Coronavirus.

Simulazioni di gara che permettono ai piloti del WTCR di confrontarsi con gli appassionati di eSports utilizzando auto e livree del 2019: tre Gran Premi a partire dallo Slovakia Ring del 20 aprile, data della corsa Multiplayer, proseguendo sul Ningbo International Speedpark fino al circuito di Sepang.

I piloti virtuali potranno sfidare il campione del mondo WTCR in carica, l’ungherese Norbert Michelisz, che è approdato al mondo delle corse proprio dai videogiochi e grazie a un vero” test fra le curve dell’Hungaroring.

I quattro eventi promossi da Eurosport Events per l'iniziativa #RACEATHOME, fanno da preludio al campionato online Esports WTCR previsto in autunno. Nel primo GP andato in scena all'Hungaroring con 11 piloti del campionato FIA World Touring in griglia virtuale, Gergo Baldi e Zoltán Csuti hanno regalato un doppio successo alla M1RA Esports.

Il calendario dei prossimi eventi eSports WTCR

Slovakia Ring

Time attack dal 31 marzo

Termine Qualifiche alle 21:00 del 14 aprile

Gara Multiplayer alle 19:30 del 20 aprile



Ningbo International Speedpark

Time attack alle 21:00 del 14 aprile

Termine Qualifiche alle 21:00 del 28 aprile

Gara Multiplayer alle 19:30 del 4 maggio



Sepang International Circuit

Time attack alle 21:00 del 28 aprile

Termine Qualifiche alle 21:00 CET del 12 maggio

Gara Multiplayer alle 19:30 del 18 maggio