RACEATHOME: Guerrieri concentrato su Esports WTCR

Esteban Guerrieri prenderà parte ad Esports WTCR con la stessa serietà con cui affronta il WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'anno scorso l'argentino ha conosciuto il gioco virtuale della serie e lunedì sera sarà in azione all'Hungaroring.



"Penso sia un ottimo allenamento per me e che possa impegnarmi allo stesso modo della realtà, almeno ci proverò! - dice il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Sono molto felice di prendervi parte, nella mia vita ho lo stesso approccio serio per ogni cosa, per cui sarà uguale anche in una gara virtuale. Allenarsi al simulatore è una bella occasione per tenersi in forma, seppur servano tante ore per capire bene le sue caratteristiche perché non è esattamente come nella realtà. Dovrò capire bene com'è".

