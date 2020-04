RaceAtHome: Guerrieri e quella “toccatina” fatale in Esports WTCR

-

Esteban Guerrieri ha parlato della sua pre-stagione in Esports WTCR che lunedì sera lo ha visto combattere per il podio allo Slovakia Ring.

L'argentino prende parte alle gare virtuali di RaceRoom ed è riuscito ad andare a punti in entrambi i round, ma il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lamenta una scorrettezza ai suoi danni che lo hanno fatto finire nelle retrovie con la sua Honda Civic Type R TCR.



Preparazione importantissima

“Ero ansioso di cominciare, in Ungheria non ero preparatissimo e infatti sono dovuto partire dal fondo, anche se avevo girato molto. Per questo weekend ho sistemato ogni cosa, proprio come se fossimo dal vivo, ogni singolo dettaglio, il passo gara, le prestazioni del giro singolo, la scia, il consumo gomme e via dicendo. Serve molto tempo per queste cose, capire bene e imparare, è stata una bella sfida e ho cercato di trasferire negli Esports quello che faccio veramente. E' altrettanto tosto rimanere concentrati perché diverse cose sono simili, ma è una sfida con me stesso".



Un errore in qualifica, la lotta in gara

“Le gare sono andate bene, me la sono giocata. Mi sono qualificato 14° per un errore nelle scie, forse non ho preso quella giusta ed eravamo tutti troppo vicini. All'inizio della gara sono stato molto prudente per non stressare troppo le gomme, poi a metà corsa ho iniziato a spingere e sono entrato in Top10, che era l'obiettivo per poi sfruttare la griglia invertita in Gara 2. Ho chiuso nono e sono stato contento".



“Al via del secondo round ho avuto qualche problema con i controlli e ho perso un paio di posizioni. Ho cercato di stare con il gruppo di testa perché sapevo che avevo un passo per guadagnare su chi seguiva e poi giocarmela".



Difficoltà da dietro

“I problemi sono arrivati quando Tim Heinemann è stato troppo aggressivo con me, mi ha fatto perdere il contatto coi primi e quindi ci siamo messi a lottare per il quarto posto e il terzo. A 5' dalla fine si è rifatto sotto, ho cercato di difendere la posizione, era il mio obiettivo".



La tamponata

“Con due giri da affrontare ho subito una tamponata che mi ha fatto finire 11° dopo un'escursione nell'erba. Ero molto attento e concentrato, cose del genere ti scocciano parecchio, quando ho finito la corsa ero sudato e stanco, un po' come se fossi stato in macchina sul serio. Queste gare richiedono molta concentrazione e sono impegnative. Posso dire che mi sono divertito e non vedo l'ora di ricominciare, proverò a stare più vicino ai giocatori virtuali a Ningbo, anche se non è semplice".

