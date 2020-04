RaceAtHome: Homola carico per Esports WTCR

Mat'o Homola affronta stasera la sua gara di casa di Esports WTCR Beat the Drivers allo Slovakia Ring.

Lo slovacco, protagonista nel 2018 del WTCR − FIA World Touring Car Cup, E' uno degli 11 piloti reali che sono nella serie di RaceRoom e che correranno stasera dalle 19;30.



Quanto conosci lo Slovakia Ring virtuale?

“Bene perché ho giocato a RaceRoom diverse volte, per cui sono convinto di poter andare forte stasera".



Anche se conosci la pista, ci sono dei piloti virtuali molto veloci; cosa pensi di loro?

“Sono molto veloci, ma se guardi il leaderboard dello Slovakia Ring in realtà siamo tutti molto più vicini rispetto all'Hungaroring. Proverò a migliorare sempre più".



Perché i giocatori sono più veloci dei piloti veri?

“Conoscono le macchine e sanno come portarle al limite, in questo tipo di gare è fondamentale. Noi dobbiamo adattarci alle situazioni, sono auto simili a quelle vere, ma non in tutto".



Puoi fare un confronto tra voi e loro?

“La più grande differenza è che non posso sentire la macchina col mio corpo, ma solo lo sterzo del simulatore. Dal vivo, quando sei in curva, l'auto la senti bene come si comporta e sono tutte cose che fanno la differenza e servono per andare forte, mentre nella realtà virtuale ti basi solamente su sterzo e visuale".



Pensi di poter battere i tuoi colleghi?

“E' difficile da dire, ma ci proverò, poi vediamo i risultati. All'Hungaroring è andata abbastanza bene, ho preceduto un paio di piloti virtuali in qualifica e sono felice del mio risultato. In Gara 1 sono stato il più veloce dei piloti veri".



In Gara 2 hai avuto problemi, cosa è successo?

“Qualcuno è arrivato lungo alla prima frenata e mi ha fatto perdere un paio di posizioni, ma ero partito bene. Ero in fondo e mi sono trovato in mezzo ad Attila Tassi e Kevin Ceccon, poi a muro. Essendo ultimo, ero un po' dispiaciuto, ma mentalmente mi ha spinto a dare il massimo per recuperare e ho superato un paio di rivali".



Come ti alleni per Esports WTCR?

“In realtà lavoro nei vigneti di famiglia vicino a Bratislava, anche dal punto di vista fisico mi serve perché c'è molto da fare".



Alle 19;30 inizia la diretta di RaceRoom su Facebook e YouTube.

