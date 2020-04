RaceAtHome: Michelisz il migliore dei piloti WTCR nella serie virtuale

Norbert Michelisz è stato il più rapido dei piloti veri del WTCR – FIA World Touring Car Cup che hanno preso parte alle pre-qualifiche della serie virtuale allo Slovakia Ring.

Il Campione in carica portacolori del BRC Racing Team ha piazzato la sua Hyundai i30 N TCR a 0"325 dal leader Bence Banki, girando in 2'07"934 e battendo Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) e Mat'o Homola per 0"520.



Per "Norbi" e i suoi colleghi ora l'appuntamento è alle 19;30 per il secondo evento di RaceRoom, che andrà in diretta su Facebook e YouTube.



Cliccate quiper vedere la classifica delle pre-qualifiche.

