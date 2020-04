RACEATHOME: Monteiro stupisce subito alla prima di Esports WTCR

Tiago Monteiro ha debuttato in Esports WTCR con un giro favoloso al via di Gara 2, che lo ha visto rimontare sei posizioni subito al via.

Il portoghese era alla prima uscita nella serie virtuale contro gente molto più allenata ed esperta, ma fra i piloti veri del WTCR – FIA World Touring Car Cup ha subito regalato spettacolo all'Hungaroring.



Il pilota della Honda ha immediatamente dato vita ad una battaglia serratissima e solo un testacoda nel finale lo ha costretto ad accontentarsi del 23° posto, dopo che in Gara 1 si era piazzato 22°.



“Considerando che ho provato il gioco solo due volte tra la scorsa settimana e oggi, sono rimasto sorpreso anche io - ha detto Monteiro - In Gara 1 il via è stato un disastro, mi sono girato e ritrovato in fondo, ma ho lottato con Norbert Michelisz ed Attila Tassi divertendomi molto. In Gara 2 sono partito a razzo passando da 23° a 17° solo nel primo giro, ritrovandomi nel gruppetto dei giocatori migliori. Ho provato a inseguirli, ma era impossibile, ho ancora molto da imparare da loro. Nell'ultimo giro tutti erano infuocati e mi sono girato due volte, ma è stata una bella esperienza. Spero che lo spettacolo sia stato piacevole, questa era l'idea".

