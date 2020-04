RaceAtHome: penalità per i piloti Williams Esports dopo Esports WTCR dell’Hungaroring

Il primo round di Esports WTCR andato in scena all'Hungaroring ha portato delle penalità a Jack Keithley e Nikodem Wisniewski.

Il due piloti della Williams Esports ricevono rispettivamente 15 punti e 6 punti di penalità: il primo per tre incidenti in Gara 1, mentre il secondo per aver spinto fuori strada Tim Heinemann in Gara 2 privandolo del successo.



Heinemann ha poi terminato terzo la gara di RaceRoom dopo essere stato tamponato da Wisniewski mentre era primo.

