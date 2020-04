RaceAtHome, ricordi: la vittoria di Brzezinski in Esports WTCR allo Slovakia Ring

Kuba Brzezinski, vincitore di Esports WTCR a Kuala Lumpur lo scorso dicembre, ad agosto 2019 si era imposto in stile allo Slovakia Ring.

Il pilota della Williams Esports si impose con la sua Cupra in Gara 1 nonostante la pole position persa per mano di Néstor Garcia (Red Bull Racing Esports / Audi) per soli 0"009.



Il polacco riuscì poi a battere lo spagnolo e Michael Raechl (EURONICS Gaming / CUPRA).



Brzezinski sarà in azione nell'evento di RaceRoom "Beat the Drivers" che si svolgerà proprio allo Slovakia Ring lunedì sera alle 19;00, con diretta Facebook e YouTube. Nelle Pre-Qualifiche non è però andato oltre il 16° crono.

