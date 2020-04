Fra i veri piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup che prenderanno parte ad Esports WTCR per la gara dell'Hungaroring lunedì sera c'è anche Niels Langeveld.

L'olandese è uno dei più attivi in termini di Sim Racing e sa già cosa lo attende.



"So che me la vedrò con esperti che si allenano da mattina a sera con un equipaggiamento di prim'ordine - ha detto Langeveld - Noi abbiamo molto da imparare, sarà molto difficile e divertente allo stesso tempo. Comunque è una sfida che dà belle sensazioni, come dal vivo. Vuoi vincere e senti l'adrenalina salire perché vuoi fare bene".

The post #RACEATHOME: una grande sfida per Langeveld appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.