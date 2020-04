Ricordi: 110.000 fan per il lunedì storico di Vernay

La prima edizione della WTCR Race of Netherlands si tenne nel 2018, con Jean-Karl Vernay autore di una memorabile giornata vincendo Gara 3 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Zandvoort, dove 110.000 fan sono accorsi anche per vedere Max Verstappen.

Il pilota dell’Audi Sport Leopard Lukoil Team era stato costretto a partire dal fondo in Gara 2 dopo che i suoi meccanici hanno sostituito il motore della sua RS 3 LMS TCR nella notte. Sfruttando al meglio la DHL Pole Position di Gara 3, il francese ha trionfato senza patemi.



Dopo la vittoria ottenuta da Yann Ehrlacher in Gara 1 di sabato, il francese ha chiuso secondo in Gara 2 alle spalle del vittorioso Aurélien Comte, che diventa l’ottavo pilota diverso ad aggiudicarsi un successo nel 2018.



Il francese della DG Sport Compétition aveva terminato secondo con la sua PEUGEOT 308 TCR in Gara 1 davanti a Rob Huff e Gordon Shedden, poi è riuscito a fare meglio oggi tenendosi dietro la Honda Civic Type R TCR di James Thompson al via, con l’inglese che poi ha ceduto la piazza d’onore a Ehrlacher in un ottimo gioco di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Huff ha riportato sul podio la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing in Gara 3 tagliando il traguardo secondo davanti a Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou), che si è rifatto dopo la delusione delle qualifiche dovute alla rottura della trasmissione.



Ehrlacher si porta a casa anche il TAG Heuer Most Valuable Driver e il TAG Heuer Best Lap Trophy, oltre a balzare in testa alla classifica di campionato davanti ad Yvan Muller, incappato in un weekend da dimenticare per i problemi accusati dalla sua Hyundai i30 N TCR in seguito ai cambiamenti del Balance of Performance. La sua squadra era stata bravissima a risistemare la vettura del francese, rimasta danneggiata in Gara 1 dopo il contatto con Norbert Michelisz.



Settimo posto in Gara 1 per Tom Coronel davanti ai suoi tifosi, mentre Pepe Oriola è quarto in Gara 2 seguito da Mehdi Bennani. Esteban Guerrieri ha ottenuto il quarto posto in Gara 3 battendo Shedden. La Wildcard Bernhard van Oranje è invece riuscita a completare tutte e tre le gare.

The post Ricordi: 110.000 fan per il lunedì storico di Vernay appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.