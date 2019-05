Néstor Girolami fece il suo debutto nel FIA WTCC allo Slovakia Ring nel giugno 2015.

L'argentino prese per la prima volta parte ad una gara turismo del Mondiale con la NIKA International, concludendo al 18° posto con la sua Honda Civic WTCC in Qualifica. In Gara 1 arrivò invece un ottimo 10° posto, mentre in Gara 2 si piazzò 11° guadagnandosi la possibilità di correre anche la successiva WTCC Race of Portugal.



Girolami tornerà allo Slovakia Ring nel weekend (10-12 maggio) come leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo aver vinto la WTCR Race of Hungary.

The post Ricordi: il debutto di Girolami nel WTCC allo Slovakia Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.