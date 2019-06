Ricordi: il riscatto di Bjork dopo il botto a Vila Real

Manca poco al ritorno del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. Ecco cosa è successo in quel di Vila Real lo scorso anno.

Weekend in breve

*Björk si riscatta dopo il botto di Gara 1

*Grande lavoro per le squadre dopo la carambola del via

*Homola ottiene la prima vittoria battendo Muller con il “joker lap”

*Oriola si agigudica il TAG Heuer Most Valuable Driver totalizzando 50 punti



Il riassunto del weekend

Thed Björk si è riscattato vincendo Gara 3 del WTCR OSCARO a Vila Real, dove Mat’o Homola trionfa per la prima volta in Gara 2.



Il pilota della YMR si era ritrovato coinvolto nella carambola della prima gara che aveva danneggiato seriamente la sua Hyundai i30 N TCR, riparata in tempo per la seconda qualifica. Björk ha centrato la DHL Pole Position per Gara 3 e vinto per la seconda volta i questo 2018.



Homola era partito terzo in Gara 2 e nonostante la poca esperienza su questa pista, il ragazzo della DG Sport Compétition si è tenuto dietro Yvan Muller precedendolo con la propria PEUGEOT 308 TCR fino alla fine sfruttando al meglio la strategia del “joker lap”.



Muller aveva vinto Gara 1 e con il secondo posto di Gara 2 balza al comando della classifica superando Gabriele Tarquini. Doppio podio per un ottimo Pepe Oriola.



Risultati

DHL Pole Position, Gara 1: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 1: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Gara 2: Gordon Shedden (GBR) Audi RS 3 LMS

Vincitore Gara 2: Mato Homola (SVK) PEUGEOT 308TCR

Giro veloce Gara 2: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

The post Ricordi: il riscatto di Bjork dopo il botto a Vila Real appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.