Ricordi: la prima uscita del WTCR sull’Inferno Verde

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO farà tappa al Nürburgring Nordschleife, teatro della WTCR Race of Germany. Vediamo come andò lo scorso anno.

Weekend in breve

*Guerrieri si unisce ai connazionali Fangio e López come vincitore sul Nordschleife

*Muller vince Gara 1 e balza in testa, Björk fa il bis per la YMR in Gara 3

*Vervisch grande con l’Audi della Comtoyou, fine settimana da dimenticare per Tarquini

*Sfortuna per la wildcard René Rast



Yvan Muller è stato il grande mattatore delle gare tedesche del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con vittoria in Gara 1 e podio in Gara 3 che gli hanno consentito di passare al comando della serie.



L’argentino Esteban Guerrieri imita i connazionali Juan Manuel Fangio e José María López, ottenendo la prima gioia al Nurburgring Nordschleife in Gara 2, mentre Thed Björk centra il primo successo nel WTCR OSCARO, evento memorabile per tutta la YMR.



Dopo aver trionfato in Gara 1 giovedì, Muller si è aggiudicato il terzo posto in Gara 3 con la sua Hyundai i30 N TCR. Una prestazione che gli consente di scavalcare Gabriele Tarquini di 19 punti in attesa di recarsi a Zandvoort per le gare del 19-21 maggio.



Dal canto suo, il pilota della BRC è andato a sbattere sia in Gara 1 che in Gara 2, dovendo poi rinunciare alla terza finendo al centro medico per i controlli dovuti all’incidente che lo ha visto colpito da Gordon Shedden (penalizzato di 30″).



Dopo aver centrato entrabe le pole position (ma essere stato battuto da Muller in Gara 1), Björk si è rifatto in Gara 3 precedendo un ottimo Frédéric Vervisch, che con l’Audi RS 3 LMS TCR del Team Comtoyou ha pressato fino alla fine lo svedese. Il belga si porta a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport c’è stata la festa per la vittoria di Guerrieri, che ha sfruttato la griglia invertita per piazzare subito la propria Honda Civic Type R TCR davanti al poleman Pepe Oriola, che con la Cupra TCR del Team OSCARO by Campos Racing era al debutto su questa pista e termina secondo.



Bene anche Benjamin Lessennes, quarto in Gara 3 davanti a Nathanaël Berthon. Norbert Michelisz si porta a casa un quarto e un quinto posto, ma si tocca con Rob Huff in Gara 3 finendo fuori, con l’inglese che può sorridere per il podio di Gara 1. L’ungherese si becca invece una penalità di 5 posizioni in griglia per il prossimo round.



René Rast, wildcard dell’evento, finisce fuori in Gara 2 e non parte per Gara 3. Partito dalla prima fila, il tedesco è venuto a contatto con Huff finendo contro le barriere e danneggiando lo sterzo, senza quindi poter proseguire.



Risultati

DHL Pole Position Gara 1: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 1, giro più veloce: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Gara 2: Pepe Oriola (ESP) Cupra TCR

Vincitore Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2, giro più veloce: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

DHL Pole Position Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Vincitore Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR

Gara 3, giro più veloce: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

TAG Heuer Best Lap Trophy: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

TAG Heuer Most Valuable Driver: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

