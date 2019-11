Ricordi: Tarquini è il primo Campione del WTCR

Esteban Guerrieri, Frédéric Vervisch e Jean-Karl Vernay hanno vinto le […]

Esteban Guerrieri, Frédéric Vervisch e Jean-Karl Vernay hanno vinto le tre gare della WTCR Race of Macau 2018, ma sul tetto del mondo è salito Gabriele Tarquini, Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO per tre punti.



Al volante della sua Hyundai i30 N TCR gommata Yokohama, il pilota del BRC Racing Team è riuscito a spuntarla nonostante una Seconda Qualifica negativa che lo aveva relegato al di fuori della Top10. L’abruzzese è giunto a punti in Gara 3 e ha così battuto Yvan Muller.



“Nove anni fa volevo fermarmi se avessi vinto il titolo perché era il momento migliore, lo sapeva solo mia moglie. Poi mi sono detto ‘perché dovrei ritirarmi? Voglio correre, ho l’adrenalina a mille, non sono lento e posso giocarmela ancora’. La SEAT smise per poi ricominciare da privata nelle stagioni 2010, 2011, 2012, io passai alla Honda nel 2012. Sono trascorsi 9 anni e ho vinto un altro Mondiale, è strano, ma a volte la vita ti riserva sorprese”.



Tarquini, Campione del FIA World Touring Car Championship nel 2009, ha totalizzato 5 vittorie, 5 giri veloci e 73 in testa in stagione.

