Ricordi: Tarquini spezza il cuore agli ungheresi

Gabriele Tarquini ha centrato la terza vittoria in sei gare del WTCR OSCARO, mentre Yann Ehrlacher e Rob Huff all’Hungaroring hanno ottenuto il primo successo stagionale.

Ehrlacher, nipote di Yvan Muller, si è imposto in Gara 1 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport seguito dal compagno di squadra Esteban Guerrieri, con l’idolo locale Norbert Michelisz a completare il podio.



L’ungherese non è riuscito a sfruttare la pole position in Gara 1, cosa di cui è stato protagonista anche in Gara 3, bruciato al via da Tarquini per la delusione dei suoi fan.



Terzo in Gara 2 Yvan Muller alle spalle del vincitore Huff e della wildcard Dániel Nagy.



Jean-Karl Vernay è invece andato a punti in tutte le gare nonostante le difficoltà. Anche Thed Björk (Yvan Muller Racing) ha sofferto molto con la sua Hyundai.

