Ritorno trionfale per Michelisz in Ungheria

Norbert Michelisz ha fatto un ritorno trionfale martedì quando è atterrato all'aeroporto Ferenc Liszt di Budapest.

Dopo essere diventato Re del WTCR in Malesia domenica scorsa, il Campione è stato accolto da una folla di fan, per poi partecipare ad una conferenza stampa.



“E' qualcosa che sognavo da tempo, vuoi sempre vincere il titolo e stavolta è toccato a me - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Dopo una stagione lunghissima è una bella ricompensa, sabato è stato il giorno più lungo della mia vita e non ho dormito pensando alle tre gare".



Foto: Tamás Horváth

