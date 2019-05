Néstor Girolami continua a comandare la classifica piloti nella #RoadToMalaysia anche dopo la WTCR Race of Slovakia.

L'argentino ha firmato la sua terza vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e resta primo nonostante il ritiro in Gara 3.



"Adesso che sono in testa forse tutti vogliono buttarmi fuori - ha scherzato il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - In Gara 3 nel secondo settore mi hanno tamponato spingendomi fuori pista. Sono stato fortunato a non sbattere, ma ho perso diverse posizioni. Verso la fine ci sono stati problemi elettronici e quindi mi sono fermato, ma tutto sommato il weekend è andato bene ed è un inizio di stagione fantastico dopo tutto il lavoro fatto".



Girolami mantiene 2 punti di vantaggio si Esteban Guerrieri, mentre Norbert Michelisz sale al terzo posto.

The post #RoadToMalaysia, Girolami sempre leader appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.