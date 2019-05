Esteban Guerrieri lascia la WTCR Race of Netherlands tornando al comando della classifica piloti nella #RoadToMalaysia del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha 11 punti di vantaggio su Thed Bjork (Cyan Racing Lynk & Co) dopo aver superato il suo compagno di squadra Néstor Girolami.



Al momento i due argentini sono gli unici armati di Honda ad aver vinto ed essere saliti sul podio, dato che la coppia KCMG formata da Tiago Monteiro ed Attila Tassi ancora non lo ha fatto.



“Al momento siamo davanti e ci piacerebbe che anche quelli della KCMG ci raggiungessero in modo da poter combattere con altre auto, oltre che con Hyundai e Lynk & Co - ha detto Guerrieri - Vedremo come finirà, noi continuiamo a lavorare duramente".

The post #RoadToMalaysia: Guerrieri torna al comando appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.