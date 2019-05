RoadToMalaysia, Guerrieri torna in testa

Esteban Guerrieri è nuovamente al comando della classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO nella #RoadToMalaysia.

Il ragazzo della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha chiuso 12° Gara 1 in Olanda superando per un punto Néstor Girolami.



"Non è stata la miglior giornata, sia perché avevamo 50kg di zavorra a bordo che ci hanno impedito di andare forte in qualifica e avere gomme buone nel finale di gara - ha detto l'argentino - La bandiera rossa ci ha sicuramente penalizzati, ma grazie alle penalità altrui sono partito 14° e ho chiuso 12°. Nei primi giri c'è stata grande lotta, poi mi sono calmato e ho pensato a proteggere la macchina. Sono in testa di nuovo, ma domenica può succedere di tutto e devo fare il possibile per essere lì a giocarmela".

