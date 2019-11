RoadToMalaysia, sarà gran finale con Michelisz leader

Norbert Michelisz è leader fra i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quando manca solo il round del Sepang International Circuit.

In Malesia l'ungherese si presenterà con 9 punti di margine su Esteban Guerrieri e 11 su Yvan Muller, con Thed Björk quarto a -28 quando in palio ci sono ancora 85 punti.



“E' quello che mi auguravo - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Per me ora è la parte più importante della stagione e psicologicamente ho un vantaggio perché meglio essere davanti che dietro. Ho però un margine risicato e non posso stare tranquillo".



La WTCR Race of Malaysia è nel fine settimana della 8h di Sepang del FIM Endurance World Championship, che si svolgerà il 12-15 dicembre.

