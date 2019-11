Sabino, da Esports WTCR OSCARO al Macau Grand Prix

Lei Sabino, secondo in Esports WTCR OSCARO Asia/Oceania, nel weekend è impegnato in Macau Touring Car Cup.

Il macanese guida una Volkswagen Golf GTI TCR del SLM Racing Team con cui compete nella Classe Above 1950cc con il supporto del team Macau e-Motorsports.



“Dopo aver vinto una gara al videogioco volevo provare dal vero - ha detto Sabino - Volevo noleggiare una Formula 4 e vedere com'era, poi un amico mi ha invitato ad un test con una macchina turismo ed è andato bene. Passare dal PC al volante vero non è così difficile, almeno per me. Non pensavo di poter sistemare l'assetto da me, ho imparato tanto cose dal simulatore. Nella prima gara vedrò com'è la situazione, nei test tutto ha funzionato bene. Non so spiegare molto il tutto, per me va. E' una sfida nuova per me, ma mi sto divertendo parecchio".



Andika Rama Maulana ha battuto Sabino in Esports WTCR OSCARO Asia/Oceania per guadagnarsi un posto per il gran finale in Malesia il 14 dicembre.

