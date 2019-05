Nicky Catsburg ha concesso il bis centrando la DHL Pole Position per Gara 3 allo Slovakia Ring, dove in tre ore i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sono scesi in pista due volte.

Anche in questa occasione Norbert Michelisz ha chiuso secondo alle spalle della Hyundai i30 N TCR del suo compagno, mentre Ma Qinghua (Team Mulsanne) si conferma terzo con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR.



Daniel Haglöf (PWR Racing, CUPRA TCR) ottiene il quarto posto davanti ad Esteban Guerrieri, entrato in Q3 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Kevin Ceccon è sesto seguito da Niels Langeveld, alla miglior qualifica dell'anno, e ad Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), poi troviamo il leader Néstor Girolami e Rob Huff a completare la Top10, con l'inglese della Sébastien Loeb Racing che centra la partenza al palo per Gara 2 con la sua Volkswagen Golf GTI TCR.

The post Seconda Qualifica: Catsburg ancora in DHL pole, è la seconda in tre ore! appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.