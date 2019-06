Seconda Qualifica: Leuchter centra la pole in casa

Benjamin Leuchter ha centrato la sua prima DHL Pole Position nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO battendo tutti nella Seconda Qualifica del Nürburgring Nordschleife.

Rob Huff si piazza secondo e completa la doppietta di Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing, mentre al terzo posto abbiamo Esteban Guerrieri con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Le condizioni della pista lungo i 25,378km dell'Inferno Verde hanno messo a dura prova tutta la #WTCR2019SUPERGRID.



Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) aveva iniziato portandosi al comando, poi Leuchter ha firmato il 10'18"944 che gli ha consentito di prendersi il primato, con Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) terzo seguito da Daniel Haglöf (PWR Racing, CUPRA) ed Augusto Farfus.



Catsburg è andato a sbattere rompendo la sospensione anteriore sinistra contro le barriere e dovendo rientrare su tre ruote ai box, concludendo poi 23°. Intanto le condizioni del tracciato sono andate migliorando e Leuchter è tornato davanti ad Huff per 0"083.



Il tedesco è stato immediatamente passato da Johan Kristoffersson, che ha abbattuto il muro dei 10' girando in 9'57"497, ma poco dopo è saltato davanti la wildcard Antti Buri con la sua Audi per 0"206.



Nel finale ha prevalso Leuchter su Huff per 1"482 in un turbinio di emozioni dovute ad un incidente di Haglöf.



Guerrieri è risalito dalle retrovie fino al terzo posto, precedendo i piloti della BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, e Mehdi Bennani (SLR).



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) è settimo, davanti ad Attila Tassi (KCMG - Honda) Buri e Kristoffersson, che quindi si aggiudica la DHL Pole Position di Gara 2.



Gara 1 è in programma venerdì alle 17;30, mentre sabato avremo Gara 2 alle 11;00 e Gara 3 alle 12;20.

