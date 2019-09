Seconda Qualifica: Muller ed Ehrlacher firmano la doppietta Lynk & Co, delusione per Ma

Yvan Muller ed Yann Ehrlacher hanno regalato alla Lynk & Co la doppietta nella Seconda Qualifica del FIA WTCR a Ningbo, dove si è vissuta la grande delusione dell'idolo locale Ma Qing Hua.

Zio e nipote si sono ritrovati a combattere in Q3 per la DHL Pole Position in condizioni insidiose per via di una leggera pioggia che li ha visti entrare in pista nel momento giusto.



“Il mio giro della Q2 sarebbe potuto essere buono, ma pioveva troppo in quel momento - racconta Muller - Io e Yann abbiamo fatto bene ad entrare in azione per ultimi in Q3, ho potuto attendere in macchina e sentire che crono faceva lui e per la prima volta sarei stato anche felice di essere battuto".



Ehrlacher chiaramente si è dovuto arrendere allo zio, ma è contento ugualmente del secondo tempo: "Ieri ho faticato un po' troppo e non ero molto fiducioso. Sono stato qui fio alle 1;00, risalire dal 15° al 2° posto è fantastico, ma dobbiamo lavorare ancora in vista delle gare. Alla fine non è andata male ad un 50enne come lui!"



Q1: problemi per Ceccon, brilla Ma



In casa Team Mulsanne-Romeo Ferraris i guai sono cominciati fin dalla Q1, quando Kevin Ceccon ha dovuto parcheggiare la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce a bordo pista causando un full course yellow: "E' frustrante, ma a Suzuka andrà meglio, ve lo prometto!"



La pioggerellina, come detto, ha rimescolato le carte in tavola e i tempi si sono abbassati pian piano.



Ma Qing Hua ha stabilito il miglior crono in 1'49"980 battendo Norbert Michelisz, Aurélien Panis, Thed Björk e Muller passando in Q2, così come il leader della serie Esteban Guerrieri e Gabriele Tarquini, quest'ultimo 12° dopo che a Frédéric Vervisch è stato tolto il tempo per non aver rispettato i track limits; il belga chiude 15° dietro a Daniel Haglöf e Jean-Karl Vernay.



Fra gli altri eliminati illustri ci sono Mikel Azcona - ieri a podio e oggi 16° - Tiago Monteiro 18° e Rob Huff 20°.



Q2: Girolami e Ma a contatto



I 10' della seconda manche hanno visto i commissari esporre la bandiera rossa in anticipo per una collisione tra Néstor Girolami e Ma, con il cinese finito in testacoda e relegato 12° alle spalle di Andy Priaulx.



Girolami si è proclamato innocente sull'accaduto, mentre Ma ha mostrato una cocente delusione: "L'auto andava meglio di ieri ed ero fiducioso, non so cosa sia successo con Girolami. Di solito i piloti non fanno questi errori in qualifica, io stavo lampeggiando i fari e pensavo mi avesse visto. Ho creduto mi lasciasse spazio, invece niente e la cosa mi ha sorpreso. Potevo essere in pole position".



Ad accedere alla Q3 sono stati Panis, Nicky Catsburg, Girolami, Muller ed Erhlacher. Guerrieri ha terminato sesto davanti a Tarquini, Augusto Farfus, Björk e Michelisz, il quale si aggiudica la DHL Pole Position per Gara 2, importantissima in ottica campionato.



Q3: Panis apre i giochi e Muller li chiude con la pole



La pioggia intermittente ha fatto scegliere a Panis l'uscita dai box per primo per effettuare il suo tentativo in Q3, che è stata una vera e propria lotteria. Il francese ha firmato il suo 1'50"536 al volante della Cupra griffata Comtoyou-DHL con l'aumento dell'acqua sul tracciato.



Successivamente è toccato a Catsburg, che però si è piazzato alle spalle del rivale per 0"199 con la Hyundai i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



Girolami è invece riuscito a saltare davanti ad entrambi con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ma è stato battuto poco dopo da Muller per 0"362.



Infine Ehrlacher nel primo settore è risultato più rapido dello zio, ma non ha fatto meglio negli altri due e si ritrova secondo per 0"282.



Gara 2 della WTCR Race of China è in programma alle 14;30 locali, mentre Gara 3 sarà alle 15;50.

The post Seconda Qualifica: Muller ed Ehrlacher firmano la doppietta Lynk & Co, delusione per Ma appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.