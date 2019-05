Seconda Qualifica: Muller in DHL Pole per Gara 3

Yvan Muller scatterà dalla DHL Pole Position per Gara 3 della WTCR Race of Netherlands dopo una grande qualifica a Zandvoort.

Il pilota della Cyan Racing guida la tripletta di Lynk & Co 03 TCR battendo per 0"433 il suo compagno Yann Ehrlacher, mentre Thed Björk termina terzo davanti alla Hyundai di Norbert Michelisz, preceduta in Q1 assieme a Johan Kristofferson.



Qui i migliori 12 della #WTCR2019SUPERGRID si sono dati battaglia per la Q2 e per un soffio si è qualificato Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen) eliminando Aurélien Panis (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing) e soprattutto il Campione in carica Gabriele Tarquini. A seguire troviamo Jean-Karl Vernay, Andy Priaulx e Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport).



In Q2 Björk è risultato ancora il più rapido assieme a Muller, guadagnandosi l'accesso alla Q3 con Michelisz, Augusto Farfus ed Ehrlacher, mentre Mikel Azcona (PWR Racing) si ritrova sesto per pochi millesimi.



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri conquista con la sua Honda Civic Type R la DHL Pole Position della griglia invertita di Gara 3.



In Q3 Björk sceglie di uscire per terzo lasciando il primo giro a Michelisz, il quale ferma il cronometro sull'1'44"734 che però viene battuto subito per 0"580 da Muller.



Il francese è quindi davanti, Björk non riesce a batterlo e si ritrova a 0"502: “Fantastico - ha detto lo svedese - Yvan ha fatto un gran lavoro".



Ehrlacher, vincitore a Zandvoort l'anno scorso, alla fine si piazza secondo per 0"443, con Farfus quinto e mai in lotta per la pole.



Gara 2 della WTCR Race of Netherlands partirà alle 13;15, mentre Gara 3 è in programma alle 16;35.

