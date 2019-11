Seconda Qualifica: nona pole a Macao per Huff

Rob Huff ha centrato la nona pole position grazie ad un grande giro di Q3 nella Seconda Qualifica a Macao.

Al volante della sua Volkswagen Golf GTI TCR, il pilota della Sébastien Loeb Racing ha battuto Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co), con Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) terzo.



Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) completano la Top5 della Q3.



Esteban Guerrieri, leader del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ottiene invece il decimo tempo in Q2 e partirà dalla pole della Griglia invertita di Gara 2 con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Disastro invece per il suo rivale in campionato Norbert Michelisz, che ha sbattuto contro Gordon Shedden alla "Moorish" quando il pilota dell'Audi era finito sulle barriere in Q1. L'ungherese in quel momento si trovava quarto, ma non ha potuto girare in Q2 causa i troppi danni riportati dalla sua Hyundai i30 N.

