Seconda Qualifica: Prima DHL Pole Position per Vervisch

Frédéric Vervisch centra la prima DHL Pole Position nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO dopo una grande Q3 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport in Q1 era stato rallentato da una foratura, ma in Q2 e Q3 ha ottenuto il miglior tempo piazzando la propria Audi RS 3 LMS davanti al duo Cyan Racing Lynk & Co formato da Yvan Muller e Thed Björk, soddisfatti del rendimento delle loro 03 TCR.



“Sono felicissimo - ha detto il belga - Soprattutto perché ieri ho forato e colpito avversari scivolando sull'olio perso da Yvan Muller. Ringrazio Audi e il mio team.”



Tutte e tre le manche sono state combattutissime, con Thed Björk a svettare nella prima davanti a Mikel Azcona (PWR Racing), con 24 piloti racchiusi in 0"8.



Fra gli eliminati ci sono state subito sorprese, a partire dai due piloti del Team Mulsanne, con Ma Qinghua 13° sulla sua Alfa Romeo Giulietta e Kevin Ceccon 20°. Fuori anche Augusto Farfus, 14° davanti al collega Norbert Michelisz ed Andy Priaulx, finito contro il muretto perdendo uno specchietto e causando il FCY.



Grande rischio per Gabriele Tarquini, 12°, e Vervisch, come detto incappato in una foratura, mentre Gordon Shedden (Leopard Racing Team Audi Sport) è 10° migliorando rispetto a ieri.



Nei 15' della Q2 svetta Vervisch, ancora davanti ad Azcona, poi c'è l'ottimo Tiago Monteiro e le Lynk & Co di Thed Björk ed Yvan Muller. Fuori Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri e Jean-Karl Vernay.



In casa BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team ci si consola con la pole position di Nicky Catsburg nelal griglia invertita di Gara 2, dove al suo fianco troviamo la Hyundai i30 N TCR di Tarquini.



Solo 11° Néstor Girolami, seguito da Shedden.



In Q3 Vervisch decide di uscire dopo Azcona, che gira in 1'25"639. Il belga lo batte per 0"918, mentre Muller fa meglio dello spagnolo, ma non dell'Audi, così come Björk, divisi da pochissimi decimi.



L'ultimo ad entrare in azione è Monteiro, ma la DHL Pole Position resta a Vervisch dato che il pilota Honda termina quarto della #WTCR2019SUPERGRID.



Gara 2 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco è in programma alle 16;45 locali, mentre Gara 3 alle 18;15.

