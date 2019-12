Sepang, il conto alla rovescia: c’è anche Bjork per il titolo

Fra il quartetto in lizza per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO c'è anche Thed Björk, che ha 28 punti di ritardo dal leader Norbert Michelisz.

Il pilota della Cyan Racing con la sua Lynk & Co andrà a caccia della seconda corona iridata in Malesia



Fantastiche sensazioni

“E’ fantastico essere ancora in lizza per il Mondiale, ma se non ci fossi significherebbe che ho lavorato male. Volevo essere qui ed eccomi, me lo aspettavo. Ho già vinto due titoli in questo modo, non sento pressioni”.



Allenamenti al simulatore

“Avevamo piste nuove quest’anno e abbiamo provato ad allenarci al meglio al simulatore per adattare noi stessi e la macchina. Non ho mai corso a Sepang, ma non sono preoccupato, anzi. Sono più eccitato!”



Nessuna paura

“Non ho paura di nessuno, a Macao e durante l’anno ho combattuto serenamente con tutti. Non sono da solo, c’è anche Yvan, siamo forti entrambi, vediamo come andrà”.

