Esteban Guerrieri si sta preparando al faccia a faccia contro Norbert Michelisz, Yvan Muller e Thed Björk per la conquista del titolo 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Al Sepang International Circuit, dove si corre il weekend del 12-15 dicembre, il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport si presenta con 9 punti da recuperare nei confronti di Michelisz.



Un obiettivo fisso

"Ho già raggiunto l'obiettivo di arrivare alla fine in lotta per il titolo; ciò significa che abbiamo lavorato benissimo per tutto l'anno, lottando sempre e cogliendo ogni occasione. Sono orgoglioso anche dei miei compagni Honda".



Sepang e un pizzico di pepe

"Ho provato a Sepang ad inizio anno, è una bella pista, molto lunga e dove possono accadere tante cose, inclusi cambiamenti meteo. Questo mette un pizzico di pepe in più".



Pronto alla lotta

"Nessuno è più forte fra noi. Norbi è davanti e quindi è tutto in mano sua, ma siamo in quattro con tre macchine diverse e lotteremo in modo serrato sicuramente. Proveremo ad essere lì fino alla fine, deciderà Dio chi dovrà vincere".

The post Sepang, il conto alla rovescia: Guerrieri sempre in lotta appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.