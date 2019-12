Le vittorie in questo gran finale di stagione hanno riportato Yvan Muller in lizza per il titolo di Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

In attesa di volare il Malesia per l''evento del 12-15 dicembre, vediamo cosa dice il pilota della Cyan Racing Lynk & Co.



L’esperienza conta

“E’ molto importante, assolutamente. Lo abbiamo visto a Macao, alcuni nostri rivali sono andati sotto stress e anche io in carriera ne ho sofferto, ma non ora. Non ho pressioni e con 4 titoli Mondiali alle spalle so come posso lavorare bene per raggiungere il quinto”.



Sorrisi cinesi

“Quest’anno abbiamo avuto alti e bassi, a Marrakech ho perso tanti punti quando ero in testa e ho avuto un problema tecnico. In altre piste non sono stato competitivo, ma con 30 gare il WTCR rende tutto possibile e infatti altre volte ero velocissimo. Lo abbiamo visto in Cina”.



Nessun problema sulla conoscenza

“Non conosco Sepang e dopo 10 giri al simulatore gliel’ho data su perché stavo male. Abbiamo due sessioni di prove libere per impararla. A Macao ho fatto due pole position e vinto due gare, sono in grado di giocarmela e per me significa molto”.

The post Sepang, il conto alla rovescia: Muller senza paura appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.