Shakedown per la Cyan Racing

La Cyan Racing ha già iniziato la sua stagione 2020 che la vedrà ancora in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver conquistato il titolo team come Cyan Racing Lynk & Co, la squadra svedese ha effettuato il primo shakedown della sua 03 TCR.



"Abbiamo completato il primo shakedown del 2020 in un bagnato e freddo spazio aperto. Primo segno che la stagione 2020 del FIA WTCR si sta lentamente avvicinando", scrive la Cyan Racing su Facebook.



Foto: Facebook.com/cyanracing

