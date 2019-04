Shedden: “Abbiamo preso la giusta direzione”

Gordon Shedden ha cominciato bene il 2019 nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO andando a punti in Marocco.

Il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport ha raggiunto il 14° e il 15° posto a Marrakech con la sua RS 3 LMS.



“E' stato un buon weekend - ha detto lo scozzese - Ci siamo tenuti lontano dai guai e la macchina funzionava bene, seppur non fossimo molto vicino ai migliori. Però è un buon punto di partenza e da qui iniziamo il duro lavoro per l'Ungheria. Tutto sta andando nella direzione giusta. Servirà anche un po' di fortuna per giocarsi bene le proprie carte, ma sono carico".

