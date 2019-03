Shedden chiude in testa a Barcellona

Gordon Shedden ha completato i test ufficiali del FIA WTCR sul Circuit de Barcelona-Catalunya portando davanti a tutti la sua Audi RS 3 LMS.

Dopo due giorni di sole e caldo, il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport è saltato davanti con il crono di 1'54"434.



Tutti i piloti della #WTCR2019SUPERGRID erano in pista assieme lavorando su diversi set-up e strategie in modo da prepararsi al meglio per la nuova avventura che scatterà in Marocco.



“Non ci siamo preoccupati di ciò che hanno fatto gli altri, ognuno aveva il suo lavoro - ha detto Shedden - I tempi sono buoni e siamo riusciti a progredire lavorando duramente. Oggi comunque non vuole dire nulla essere davanti. Dovevamo capire bene la macchina dopo l'inverno visto che non avevamo provato tanto. Si è trattato di raccogliere informazioni ed essere pronti per Marrakech".



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R) al mattino era stato il migliore in 1'54"884 è riuscito a terminare secondo, mentre Esteban Guerrieri ha chiuso terzo assoluto davanti a Jean-Karl Vernay e alle Alfa Romeo del Team Mulsanne condotte da Ma Qinghua e Kevin Ceccon.



Niels Langeveld, Attila Tassi, Daniel Haglöf ed Yann Ehrlacher completano la Top10 davanti a Rob Huff e Mikel Azcona.

