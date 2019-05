Shedden guarda al passato per un futuro migliore

Gordon Shedden nell'inverno ha girato a Zandvoort e questo lo carica in vista del prossimo weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport cercherà di sfruttare i test di qualche mese fa per essere protagonista della WTCR Race of Netherlands, dato che allo Slovakia Ring è riuscito a fare un passettino in avanti andando sempre a punti.



“E' andata anche bene e ora pensiamo a Zandvoort, dove abbiamo svolto i test pre-stagione - ha detto lo scozzese - E' una pista dove le Audi possono essere forti, spero di ottenere dei bei risultati".

