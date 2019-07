Shedden: “Il WTCR mi ha reso più forte”

Gordon Shedden non ha rimpianti per essere passato al WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, seppur stia soffrendo e non abbia ancora vinto una gara, cosa accaduta solo nel 2018.

Dopo aver vinto tre titoli nel British Touring Car Championship, lo scozzese ha compiuto il grande salto e si è imposto nella WTCR Race of China-Wuhan dell'anno scorso, mentre oggi è ancora alla caccia di un podio con la sua Audi RS 3 LMS.



"Ho corso per 11 anni nel BTCC - ha detto il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport in una intervista con Motorsport News – Tutto era perfetto, ma ogni tanto bisogna fare esperienze nuove per migliorare e questa è una sfida molto impegnativa. Qualsiasi cosa faccia in futuro, sarò più forte proprio grazie al WTCR".



Shedden ha anche affermato che per il prossimo anno sta valutando tutte le opzioni, senza scartare l'ipotesi di proseguire nel WTCR / OSCARO.



"Avrei potuto fare sicuramente meglio, allo Slovakia Ring ero 20° al fianco di gente come Yvan Muller e Andy Priaulx, per cui vuol dire che il livello è molto alto. Ho imparato molto e lo voglio mettere in pratica".

