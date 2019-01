Shedden: “Questo WTCR è il migliore”

Gordon Shedden è pronto per affrontare la sua seconda stagione nel WTCR OSCARO.

Il pilota dell'Audi Sport Leopard Lukoil Team ha affrontato la nuova avventura con l'Audi RS 3 LMS nel 2018 conquistando il successi in Cina e accumulando esperienza che ritornerà molto utile quest'anno.



“E' una campionato fantastico, il migliore con tutti i più bravi piloti della categoria turismo ai quali si aggiungeranno giovani e stelle del GT, sarà brillante - ha affermato lo scozzese - La nostra stagione si è concentrata sul crescere per il 2019. A parte Macao, le altre piste erano nuove per me, ma sono convinto che quello che abbiamo imparato ci tornerà utile".



“In ogni weekend è stato messo qualcosa in banca, sono molto felice di poter ripartire da questa posizione e sappiamo tutti che possiamo fare passi avanti ulteriori messi così".



La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO scatterà con la WTCR Race of Morocco di Marrakech il weekend del 5-7 aprile.

