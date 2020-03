Showman, ancora lui! Coronel punta alle 500 gare nel 2020

Tom Coronel punterà a raggiungere quota 500 gare nel turismo prendendo parte al WTCR – FIA World Touring Car Cup del 2020.

Soprannominato "The Showman", l'olandese si è sempre distinto non solo come pilota, ma anche come intrattenitore, stella TV e di YouTube, oltre che dei social, non avendo mai perso una gara del FIA World Touring Car dal WTCC 2005.



Nel 2020 ha cominciato con la Dakar terminando 27° assoluto con suo fratello Tim e ora si concentrerà sulla nuova avventura, che lo vede impegnato nel WTCR ancora con Comtoyou Racing, ma al volante di una Audi RS 3 LMS.



Un legame importante

“Per me correre con lo stesso team a lungo è importante - ha detto il 47enne - L'anno scorso con Comtoyou ci siamo trovati bene da entrambe le parti con un ottima cooperazione. Ora passeremo all'Audi, marchio con cui la squadra ha già esperienza. Per me non si tratta di una macchina così sconosciuta perché nel 2001 feci la 24h di Le Mans con una Audi. Nell'ottobre scorso, in occasione della Spa 500, Audi ha mostrato il suo interesse a lavorare con me e con il team, mi hanno dato ottime sensazioni perché sono coinvolti in vari modi in questo progetto".



“Tecnicamente si tratta di una vettura simile alla Cupra che ho guidato l'anno scorso, ma la RS 3 mi ha realmente sorpreso per la velocità quando l'ho provata nei test con le gomme Goodyear in Spagna. E' diversa sotto vari aspetti e mi è piaciuta subito. Siamo già pronti a svolgere altre prove in vista del primo weekend dell'anno per affinare il mezzo".



Anno nuovo, nuovo numero

Nel 2019 Coronel ha utilizzato il numero 50 in omaggio all'anniversario del suo sponsor DHL, mentre questa stagione avrà il 31, che è il numero di anni di corse.



“Mi sono seduto ad un tavolo per analizzare anni e anni di corse. Prima del WTCR ci sono stati ETCC, WTCC, la BMW Carly Motors all'Estoril e il TCR Europe. Ho messo insieme 413 gare e non c'è nessuno in questa categoria che ne ha fatte quanto me per così tanto tempo. Penso anche agli anni con la Citroën AX, la BMW in Olanda e via dicendo, così arrivo a 484. Con le 20 del WTCR di quest'anno sfonderò il muro delle 500, un momento unico che andrà celebrato a dovere!”



Volto mondiale della TV

Tom Coronel verrà seguito ancora una volta dalla TV olandese RTL 7 con un programma dedicato.



"Le mie gare saranno trasmesse su RTL 7, ancora una volta utilizzerò la TomCam per riprendere vari retroscena dei weekend e curiosità".



RTL 7 nel 2020 manderà in onda anche il WTCR.



Coronel e i suoi sponsor

Coronel quest'anno verrà supportato da DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige Kaas voor Kerels, Ireckonu, Bouwgroep Dijkstra Draisma, FEBO, Intrax Suspension, 4.Brands, ASC Group, P1 racewear, Super-B, CM e Copernica.

The post Showman, ancora lui! Coronel punta alle 500 gare nel 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.