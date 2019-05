Slovakia Ring, oggi si corre!

E' la giornata delle tre gare della WTCR Race of Slovakia, con un programma ricchissimo di azione.

Gara 1 scatterà alle 10;45, mentre Gara 2 e Gara 3 saranno alle 15;15 e alle 16;45. La prima è sulla distanza di 9 giri, così come la seconda, mentre la terza è di 11 tornate.



Nicky Catsburg scatta dalla DHL Pole Position per Gara 1 e Gara 3, con Rob Huff davanti a tutti in Gara 2.



Non avendo preso alcun punto in qualifica, Néstor Girolami è ora incalzato a -9 da Esteban Guerrieri.

