Storie del primo anno di WTCR: il team di Muller sul tetto del mondo

Yvan Muller ha perso per tre punti il titolo piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO a Macao, ma il francese ha comunque trovato il modo di sorridere.

Questo perché nel 2018 Muller è tornato a correre con le Hyundai i30 N TCR messe in pista dalla sua squadra, con compagno Thed Björk. Assieme al personale della Cyan Racing, il team del 4 volte Campione WTCC ha battuto per 3 punti la BRC portandosi a casa il trofeo riservato alle squadre.



“Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto - ha commentato Muller - Okay, sono 4 volte Campione piloti, ma avevo detto ai ragazzi che avrei volentieri dato indietro uno dei miei titoli per vincere quello per le squadre. Sono contentissimo".



La YMR ha collezionato 7 vittorie, 6 DHL Pole Position, 5 giri veloci e 78 in testa.

